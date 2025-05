Theo Evan chi è il cantante del Cipro all’Eurovision 2025

Theo Evan, il cantante rappresentante di Cipro all'Eurovision 2025, è un talento poliedrico: cantautore, ballerino e attore. Nato a Nicosia, ha affinato le sue abilità musicali negli Stati Uniti, studiando a Boston, dove ha condiviso il percorso formativo con star come Justin Timberlake e John Legend. Il suo debutto in televisione ha segnato l'inizio di una promettente carriera.

Oltreoceano ha anche debuttato in televisione, facendo una comparsa nella serie tivù HBO Euphoria con Zendaya e Sydney Sweeney. Sul palco di Basilea, dove si esibirà nella prima semifinale il 13 maggio, porterà il brano Shh, che ha superato la selezione dell'emittente Rik.Originario di Nicosia, dove è nato il 26 novembre 1997 da una famiglia greco-cipriota, TheoEvan ha iniziato il suo percorso musicale sin dalla prima infanzia. Appassionato di canto e danza, a soli sette anni ha preso le prime lezioni entrando a far parte del coro della scuola.

