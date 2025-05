The Ring l' anello smart che rileva lo stato emotivo e fisico di chi lo indossa eccitazione sessuale compresa Ecco come funziona il nuovo device e perché fa discutere

The Ring è un anello smart innovativo che rileva lo stato emotivo e fisico di chi lo indossa, inclusa l’eccitazione sessuale. Promettendo di migliorare la comunicazione nella coppia, suscita però polemiche: è un valido strumento per favorire la sincerità o semplicemente un ulteriore dispositivo di controllo nelle relazioni? Scopriamolo insieme.

Promette di migliorare la comunicazione nella coppia, ma per molti è solo l’ennesimo strumento di controllo. The Ring è stato progettato per controllare lo statoemotivo e fisiologico del partner, con l'obiettivo dichiarato di promuovere la sincerità e la fiducia reciproca. Ma che cosa succede quando l’amore diventa «tracciabile»? 🔗Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - The Ring, l'anello «smart» che rileva lo stato emotivo e fisico di chi lo indossa, eccitazione sessuale compresa. Ecco come funziona il nuovo device (e perché fa discutere)

