The Precinct la recensione | poliziesco sandbox che non colpisce

In attesa di un’esperienza poliziesca avvincente, The Precinct si presenta come un promettente sandbox che, purtroppo, non riesce a soddisfare le aspettative. Ispirato a GTA con una prospettiva di legge, il gioco presenta elementi interessanti ma si perde in un’esecuzione che non riesce a colpire. Ecco la nostra recensione.

Quando The Precinct è stato annunciato, la prima reazione di molti outlet della stampa e dei giocatori è stata piuttosto positiva, ponendo però immediatamente un paragone importante: è GTA ma dal punto di vista della polizia. Un’idea tutto sommato corretta dal punto di vista estetico, dati i richiami ai tempi di GTA 2 o al più recente GTA: Chinatown Wars. Di fatto, però, le ambizioni di questo confronto non vengono rispettate.Avvicinandosi maggiormente a L.A. Noire e al più simulativo Police Simulator: Patrol Officers, The Precinct cerca di porsi come via di mezzo offrendo un’esperienza videoludica insolita, finora vista raramente, ma imperfetta. Scoprite perché nella recensione di The Precinct.Una storia noir che non attecchisceNel 1983 Averno City è una città dove il crimine serpeggia senza sosta. 🔗Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - The Precinct, la recensione: poliziesco sandbox che non colpisce

