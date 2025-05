The New Yorker a NY in mostra le copertine degli artisti italiani

Il Consolato Generale d’Italia a New York ha ospitato una serata unica in occasione del centenario di The New Yorker. La mostra celebra le iconiche copertine degli artisti italiani, riflettendo il connubio tra cultura e arte che ha caratterizzato un secolo di storia della rivista, simbolo di giornalismo e creatività americana.

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – The New Yorker, la rivista che da un secolo racconta l’America e il mondo, tra giornalismo, arte e cultura, compie 100 anni. Al Consolato Generale d’Italia a New York si è tenuta una serata speciale che ha avuto come protagonista una mostra che raccoglie le più celebri copertine dedicate all’Italia o realizzate da artistiitaliani. Erano presenti, tra gli altri, il direttore di The New Yorker, David Remnick, e la direttrice artistica Françoise Mouly. Il Console Generale Fabrizio Di Michele ha evidenziato come l’Italia, attraverso il talento dei suoi illustratori, abbia lasciato un segno profondo anche nella grafica editoriale americana. xo9abrgtr(Video di Stefano Vaccara)Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - The New Yorker, a NY in mostra le copertine degli artisti italiani

