The Last of Us 2 | Ellie si trasforma in ossessione vendicativa tra tormento e interrogatori estremi

Nella recente puntata di The Last of Us 2 la narrazione ha preso una piega decisamente oscura, spingendo la protagonista Ellie a scoprire un lato inedito e inquietante. Il percorso di evoluzione del personaggio, segnato da una crescente determinazione, viene ora analizzato in una nuova intervista in cui gli ideatori della serie offrono uno sguardo .

