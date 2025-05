The Last of Us 2 e l' evoluzione di Ellie Bella Ramsey ammette | Il mio personaggio sa che si sta trasformando in Joel

In "The Last of Us 2", la straordinaria evoluzione di Ellie, interpretata da Bella Ramsey, prende forma nel quinto episodio della stagione, rivelando come il suo personaggio stia lentamente diventando simile a Joel. In questo articolo esploreremo le dinamiche profonde del suo viaggio, evidenziando i momenti chiave che mostrano il peso delle sue scelte. -SPOILER ALERT-

-SPOILER ALERT- Questo articolo parla diffusamente di The Last of Us 2 e in particolare del quinto episodio della stagioneIl pubblico sapeva che era solo questione di tempo prima che Ellie, interpretata da BellaRamsey, in The Last of Us 2 crollasse sotto la pressione degli eventi. Magari non nel modo tremendo visto durante l'episodio di questa settimana. Certo, per chi conosce già la versione videoludica non è stata una novità, ma si tratta comunque di un momento tanto inaspettato quanto oscuro. In breve, Ellie e Dina, quest'ultima interpretata da Isabela Merced continuano a dare la caccia a Abby (Kaitlyn Dever) a Seattle, fino a trovare Nora (Tati Gabrielle), intenta a occuparsi delle ferite di un commilitone in un ospedale vicino. Si tratta di una delle pedine più importanti per Abby, dunque le due protagoniste non perdono tempo, anche se finiscono praticamente in mezzo a una perciolosa zona di guerra. 🔗Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - The Last of Us 2 e l'evoluzione di Ellie. Bella Ramsey ammette: «Il mio personaggio sa che si sta trasformando in Joel»

