The Gilded Age | terza stagione dal 23 giugno 2025 su Sky e NOW con nuovi contrasti sociali

Il 23 giugno 2025 ritorna su Sky e NOW la terza stagione di "The Gilded Age", il celebre period drama di Julian Fellowes. Con nuovi contrasti sociali, la serie promette di approfondire le tensioni e le lotte di potere nella New York dell'Ottocento, dopo il finale avvincente della seconda stagione, conclusasi il 18 dicembre.

Lunedì 18 dicembre si è conclusa la seconda stagione del celebre period drama The Gilded Age, opera di Julian Fellowes, trasmesso in contemporanea su Sky e in streaming su HBO negli Stati Uniti. Il fervore e le tensioni sociali della New York dell'Ottocento hanno lasciato molti spettatori in attesa di sapere cosa riserverà il futuro .

