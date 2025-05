THE GILDED AGE – Stagione 3 | il trailer

Scopri il trailer della terza stagione di **THE GILDED AGE**, il dramma storico di HBO e Sky Exclusive che esplora l'epoca di grandiosi cambiamenti negli Stati Uniti. Tra imperi in ascesa e sacrifici, questa stagione promette conflitti intensi e emozioni travolgenti. Non perderti gli sviluppi di questa affascinante epoca!

THE GILDED AGE – Stagione 3: il trailerL’Età dell’Oro americana fu un periodo di grandi cambiamenti economici e sociali, in cui furono costruiti enormi imperi, ma in cui nessuna vittoria arrivò senza sacrifici. Torna con nuovi episodi THE GILDED AGE, il period drama HBO e Sky Exclusive nominato agli Emmy® firmato da uno fra i più celebrati maestri del dramma in costume, sir Julian Fellowes (Downton Abbey, Belgravia). Il terzo capitolo, in otto episodi di cui viene rilasciato oggi il teaser trailer in italiano, andrà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 23 giugno in contemporanea assoluta con gli US.La vecchia guardia è uscita indebolita dalla Guerra dell’Opera, e ormai affermati nei salotti più esclusivi, i Russell sono pronti a prendere il loro posto alla guida della società. 🔗Leggi su Cinefilos.it

