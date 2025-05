The First Descendant annunciata la Stagione 3 ed una collaborazione con NieR | Automata

Durante il PAX East 2025, NEXON ha annunciato la Stagione 3 di The First Descendant, intitolata "Breakthrough". Questo aggiornamento porterà innovative funzionalità nel popolare looter-shoot cooperativo free-to-play, insieme a una straordinaria collaborazione con Nier Automata, promettendo un'esperienza di gioco senza precedenti per i fan del titolo.

Durante il PAX East 2025, NEXON ha svelato i dettagli della Stagione 3 di The FirstDescendant, il popolare looter-shooter cooperativo free-to-play. L'aggiornamento, denominato Breakthrough, promette di rivoluzionare l'esperienza di gioco grazie a una serie di novità su larga scala, arricchite da una collaborazione tanto attesa quanto sorprendente con NieR: Automata di Square Enix.La collaborazione con NieR: Automata, la prima ufficiale per il gioco, includerà elementi cosmetici ispirati a 2B e A2, comprese skin iconiche in versione classica e danneggiata, oltre ad animazioni e decorazioni tematiche. Sebbene l'accordo non preveda contenuti giocabili o narrativi, rappresenta un primo passo importante verso future collaborazioni con altri franchise.Al centro di Breakthrough c'è il nuovo campo di battaglia Axion Plains, una vasta zona devastata da una tempesta del Vuoto e popolata da minacce ibride tra tecnologia e mutazioni.

