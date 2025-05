The Family | Devin sottrae nipoti Aslan interviene e Ibrahim resta in coma diabetico

...le dinamiche tra i Devin si fanno esplosive: Sottrae affronta Aslan in un confronto acceso, mentre Ibrahim, gravemente colpito, lotta in coma diabetico. Le anticipazioni rivelano un episodio denso di emozioni e tensione, dove ogni scelta potrebbe cambiare per sempre il destino della famiglia. Non perdere gli sviluppi in onda il 14 maggio 2025!

Le anticipazioni dell'episodio in onda il 14 maggio 2025 di The Family offrono una panoramica intensa e ricca di tensione. La trama, caratterizzata da colpi di scena e forti emozioni, vede protagonisti personaggi determinati e intrighi familiari che si fanno sempre più intricati. In questa puntata, eventi drammatici e rivelazioni inaspettate si intrecciano, coinvolgendo Devin,

Su questo argomento da altre fonti

Anticipazioni The Family 2, 14 maggio 2025/ Devin porta via i figli di Leyla, Nedret si reca da Ilyas - Dopo Tradimento ed Endless Love il pubblico di Canale5 si è appassionato ad un’altra dizi turca giunta già alla seconda stagione. Puntata dopo puntata le vicende di Devin, Aslan, Kaya e Zeynep hanno c ... 🔗ilsussidiario.net

The Family, le trame fino al 16 maggio: Ibrahim va in coma - Trame movimentate nelle puntate fino al 16 maggio della dizi turca di Canale 5 arrivata alla seconda stagione: Ibrahim finirà in coma. 🔗msn.com

The Family, Anticipazioni e Trame Turche: Devin è caduta nella trappola di Ergun e Hulya! La giovane può ancora avere figli? - Ecco che cosa ci raccontano le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per le nuove puntate di The Family, la soap turca di Canale 5: Devin potrebbe essere stata ingannata da suo padre Ergun, in combu ... 🔗msn.com

