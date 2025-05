The Distinguished Gentlemen’s Ride – Treviso 2025 – In moto per una causa!

Preparati a vivere un'esperienza unica al Distinguished Gentlemen’s Ride – Treviso 2025! Domenica 18 maggio, unisciti a noi in sella alle tue motociclette per sostenere importanti cause: la salute mentale maschile e la ricerca sul cancro alla prostata. Non perdere l'occasione di fare la differenza con stile e passione!

Sei pronto a partecipare al DistinguishedGentlemen’sRide – Treviso2025? È un evento davvero speciale, in sella alle proprie motociclette, per una causa importante: sostenere la salute mentale maschile e la ricerca sul cancro alla prostata. L’appuntamento è domenica 18 maggio, e sarà l’unico. 🔗Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - The Distinguished Gentlemen’s Ride – Treviso 2025 – In moto per una causa!

Su questo argomento da altre fonti

Gentlemen e lady in moto raccolgono fondi per la ricerca sul cancro - Pavia, 12 maggio 2025 – Lucida la tua moto e prepara il tuo vestito più stiloso, The Distinguished gentleman's ride domenica arriva a Pavia come in altre 1.000 città sparse per il mondo per supportare ... 🔗msn.com

Sfilata dei distinti gentiluomini 2025 a Genova, in moto per la ricerca contro il cancro alla prostata - L'appuntamento è per domenica 18 maggio 2025, quando gentiluomini e gentildonne si ritrovano per il Distinguished Gentleman's Ride, l'evento benefico che ha l'obiettivo di raccogliere fondi per la ric ... 🔗mentelocale.it

Distinguished Gentleman’s Ride torna a Reggio: il percorso e come partecipare - Il Distinguished Gentleman’s Ride torna a Reggio Calabria: motociclisti in sella per beneficenza ed alla scoperta del territorio ... 🔗citynow.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

The Gentlemen di Guy Ritchie: Data di Uscita e Dettagli sulla Serie Netflix

Guy Ritchie porta il suo inconfondibile stile nel mondo delle serie TV con The Gentlemen, in arrivo su Netflix a marzo 2024.