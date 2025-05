The Bear 4 svelata la data di uscita della nuova stagione | le novità del cast e chi resta

La tanto attesa quarta stagione di "The Bear" ha finalmente una data di uscita! Dopo nove mesi di attesa, i fan possono prepararsi a scoprire le novità del cast e chi resterà nella serie. La storia di trasformazione della paninoteca di famiglia continua, lasciando i fan con il fiato sospeso dopo l'ultimo episodio della terza stagione.

Habemus datam. Dopo un’attesa lunga nove mesi, è tutto pronto per l’uscita della quarta stagione di The Bear, la serie tv cult che racconta la trasformazione di una paninoteca di famiglia in un ristorante di altissima cucina. L’ultimo episodio della terza stagione ha lasciato tutto in sospeso: i conti del ristorante sono disastrati, l’attesissima recensione del ristorante non si sa se è positiva o negativa. Lo chef e protagonista Carmen Berzatto, interpretato da Jeremy Allen White, è dilaniato tra la vita lavorativa e questioni private. E la sua spalla destra Syd (Ayo Edebiri) sta seriamente pensando di lasciare The Bear e sposare un progetto concorrente. Ora finalmente avremo le risposte, in quella che secondo molti potrebbe essere l’ultima stagione. Quando esce The Bear 4 e dove vederla. Tutti gli episodi di The Bear, stagione 4, saranno disponibili in streaming a partire da mercoledì 25 giugno. 🔗Leggi su Open.online

The Bear – Stagione 4: Disney ha annunciato la data d'uscita dei nuovi episodi della serie!

Disney+ ha svelato la data di debutto della quarta stagione di The Bear, l'acclamata serie tv creata da Christopher Storer e con protagonista Jeremy Allen

The Bear stagione 4 e Alien – Pianeta Terra: le serie di Disney+ in arrivo in estate

Disney+ ha svelato le date di debutto della quarta stagione di The Bear, premiata agli Emmy Award ®, e di Alien: Pianeta Terra, l'attesissima serie drama fantascientifica

The Bear 4, ecco quando esce: la data è più vicina di quanto pensi

La data di uscita della quarta stagione di The Bear è vicina, anzi vicinissima: ecco quando torna la serie con Jeremy Allen White.

