The Bear 4 inizia tra pochissimo davvero

The Bear 4 sta per arrivare e l'attesa è palpabile. Gli spettatori si dividono tra gli entusiasti che lodano la serie come un capolavoro di arte e cinema, e quelli impazienti che si chiedono: “Quando avremo risposte?”. Preparatevi, perché il prossimo capitolo promette emozioni forti e nuove avventure!

Se hai gustato l'ultima stagione di The Bear, probabilmente ti sei schierato in una di queste due categorie, in attesa fremente di The Bear 4. La prima è composta di chi esclama senza dubbi: “È un capolavoro: è puro cinema, arte!”. Alla seconda appartengono coloro che si domandano: “Quando avrò risposta a tutti i nodi aperti?”. Oppure, come la maggioranza di noi, ti verrà spontaneo scegliere una combinazione dei due: “La terza stagione di The Bear è un capolavoro, ma la quarta ha molte spiegazioni da dare”.Bene, il momento delle possibili soluzioni si avvicina.Quando esce The Bear 4Finalmente abbiamo una data, anzi due. La serie uscirà il 15 giugno 2025 negli States, e poco dopo, il 26 giugno 2025, in Italia, su Disney+ e con tutti i nuovi episodi subito disponibibili.Si tratta di una conferma di un ragionamento partito quando si è iniziato a parlare della nuova stagione. 🔗Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - The Bear 4 inizia tra pochissimo, davvero

