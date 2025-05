The Bear 4 | ecco quando la quarta stragione arriverà in Italia su Disney+

La quarta stagione di "The Bear" arriva su Disney+! La serie, creata da Christopher Storer e premiata agli Emmy Award, debutterà in Italia il 26 giugno, con tutti i 10 episodi già disponibili. I fan potranno seguire le nuove avventure di Carmen “Carmy” Berzatto in un attesissimo ritorno. Non perdere questo imperdibile appuntamento!

Disney+ ha svelato oggi la data di debutto The Bear 4, la serie di successo di Christopher Storer premiata agli Emmy Award. La quarta stagione debutterà su Disney+ in Italia con tutti i 10 episodi disponibili il 26 giugno.La quarta stagione della serie FX The Bear seguirà Carmen "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard "Richie" Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) mentre vanno avanti con determinazione, decisi non solo a sopravvivere, ma anche a portare il "The Bear" a un livello superiore. Con nuove sfide dietro ogni angolo, il team dovrà adattarsi, reagire e superare gli ostacoli. In questa stagione, cercare l'eccellenza non significa solo migliorarsi, ma decidere cosa valga davvero la pena tenersi stretto.La serie è interpretata anche da Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas e Matty Matheson, con Oliver Platt e Molly Gordon in ruoli ricorrenti.

