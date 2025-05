TGLA7 IN SCIOPERO | I MOTIVI CHE HANNO SCATENATO LA RIVOLTA CONTRO CAIRO E MENTANA

I giornalisti di TgLa7 scendono in sciopero contro Cairo e Mentana, protestando per stipendi ridotti, precarietà lavorativa e l'insoddisfazione per l'organico della redazione. L'assemblea ha deciso per tre giornate di astensione dal lavoro, evidenziando le criticità che affliggono il settore e la necessità di un cambiamento concreto.

L’assemblea dei giornalisti di La7 ha confermato al Comitato il pacchetto di tre giornate di SCIOPERO. Le accuse al patron CAIRO e al direttore TGLA7MENTANA.Quali sono i MOTIVI dello SCIOPERO dei giornalisti di La7?Stipendi ridotti a neoassunti e precariOrganici redazione TGLA7 insufficienti dopo i numerosi pensionamentiCarriere e retribuzioni bloccate da anni e lontane da quelle Rai e Mediaset Nessun piano di sviluppo e investimentiTutti questi problemi permangono – secondo l’assemblea – “nonostante gli ottimi dati di bilancio e gli straordinari risultati di ascolto, spinti proprio dai Tg e dai programmi di informazione e dalla crescita su tutte le piattaforme, che trainano l’intero gruppo editoriale”.L’assemblea dei giornalisti de La7 chiede all’aziende di proprietà di Urbano CAIRO e al direttore Enrico MENTANA il riconoscimento concreto dell’impegno della redazione attraverso gli strumenti del contratto nazionale di lavoro. 🔗Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - TGLA7 IN SCIOPERO: I MOTIVI CHE HANNO SCATENATO LA RIVOLTA CONTRO CAIRO E MENTANA

