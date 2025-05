Tg Sport – 13 5 2025

Nell'edizione di oggi del TG Sport, grandi notizie dal mondo del calcio con l'Atalanta che celebra la conquista della Champions, mentre il Venezia mantiene viva la speranza. Tutto è pronto per la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, e Carlo Ancelotti assume il ruolo di nuovo ct del Brasile. Infine, le emozioni di Matteo Berrettini.

