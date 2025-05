Tg News – 13 5 2025

TG News – 13 Maggio 2025. In questo aggiornamento: una violenta scossa di terremoto ai Campi Flegrei ha portato all'evacuazione delle scuole; la Cassazione analizza le prove sul caso Erba; richiesta di Cassa Integrazione per quasi 4.000 lavoratori dell'ex Ilva; Mosca insiste che i negoziati debbano includere i nuovi territori russi. Scopri di più nel servizio.

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– Forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei, scuole evacuate – Cassazione, su Erba prove solide e minuziosi riscontri – Ex Ilva, chiesta Cassa Integrazione per 3926 lavoratori – Mosca "I negoziati devono includere i nuovi territori russi" – Netanyahu "Entreremo con forza a Gaza nei prossimi giorni" – Assegnate Bandiere Blu 2025, salgono a 246 in Italia – Tyrrhenian Link, completata la posa del ramo est Campania-Sicilia – Previsioni 3B Meteo 14 Maggio

