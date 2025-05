Tg Economia – 13 5 2025

Nel TG Economia del 13 maggio 2025, analizziamo le recenti misure commerciali tra Stati Uniti e Cina, il rilancio dell’Appennino Centrale attraverso il Made in Italy, l'aumento dei turisti in Italia per l'estate e la presenza del nostro paese a Osaka per l'Expo 2025. Restate con noi per tutti i dettagli!

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– Stati Uniti e Cina sospendono i dazi per 90 giorni– Il rilancio dell'Appennino Centrale passa dal Made in Italy– Estate, in crescita i turisti in Italia– Il Made in Italy a Osaka per l'Expo 2025

