Tevere partito il dragaggio a Fiumara Grande

Il 13 maggio 2025, ha preso il via il dragaggio della Fiumara Grande, un'operazione fondamentale per ripristinare la profondità della foce del Tevere. Rimuovendo migliaia di metri cubi di sabbia, si mira a contrastare l'erosione degli arenili di Ostia, garantendo un equilibrio ecologico e una maggiore sicurezza per la zona costiera.

Fiumicino, 13 maggio 2025 – Restituire profondità alla foce del Tevere rimuovendo migliaia di metri cubi di sabbia e, allo stesso tempo, salvare gli arenili di Ostia dalla morsa dell’erosione, con migliaia di metri cubi di sabbia rimossi. È questo il senso dell’importante operazione di dragaggio in corso a FiumaraGrande, una manovra che unisce sicurezza, ambiente ed economia circolare. A testimoniarne l’avanzamento sono stati ieri l’assessore regionale al Patrimonio e Demanio, Fabrizio Ghera, e il sindaco di Fiumicino Mario Baccini, nel corso di un sopralluogo direttamente sul cantiere.Dopo anni di richieste inascoltate da parte del mondo della nautica e delle associazioni ambientali, la Regione Lazio ha dato il via a un’opera fondamentale per il territorio. Oltre 70mila metri cubi di sabbia saranno rimossi con l’obiettivo di incrementare di un metro la profondità della foce, troppo spesso impraticabile per le chiglie delle imbarcazioni, ostacolate da un fondale insidioso e insabbiato. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

