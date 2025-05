Tetto di una casa in fiamme | salvato il resto della struttura e quella vicina dai vigili del fuoco

Lunedì sera, intorno alle 21, un incendio ha avvolto il tetto di un'abitazione in via dei Monti, a Castagnè, Mezzane di Sotto. I vigili del fuoco, prontamente intervenuti, sono riusciti a salvare il resto della struttura e le case vicine, arginando le fiamme che hanno interessato entrambe le falde del tetto in legno.

Erano circa le ore 21 di lunedì, quando i vigili del fuoco sono stati chiamati all'intervento per l'incendio divampato in un'abitazione di via dei Monti, in località Castagnè a Mezzane di Sotto. Le fiamme hanno interessato entrambe le falde del Tetto in legno, per una superficie di. 🔗Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Tetto di una casa in fiamme: salvato il resto della struttura e quella vicina dai vigili del fuoco

Approfondimenti da altre fonti

Buonabitacolo, casa in fiamme: evacuata l'abitazione, ingenti danni - Incendio di un tetto questa mattina a Buonabitacolo. Il rogo, partito dalla canna fumaria, ha distrutto il tetto di un'abitazione che è stata momentaneamente evacuata. Sul ... 🔗msn.com

Devastante incendio sul tetto di una casa: le fiamme raggiungono il terrazzo, 20 pompieri in azione - ZOLDO ALTO (BL) - Nella serata di domenica 27 aprile, intorno alle 22:30, un incendio ha interessato il tetto di un'abitazione a Zoldo Alto, nella località Pecol, in provincia di Belluno. Le fiamme si ... 🔗nordest24.it

In fiamme un hotel a Calcutta, ci sono almeno 15 morti - Esplora l'isola abbandonata di Hashima, in Giappone, nota anche come Isola della Corazzata, attraverso splendide riprese aeree con drone. Un tempo fiorente centro minerario di carbone, questa inquieta ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Incendio a Truccazzano: Vigili del Fuoco al lavoro per circoscrivere le fiamme

Un incendio di vasta portata ha colpito un capannone industriale di circa 8mila mq a Truccazzano, nel Milanese, gestito dalla Ditta Arcadia Trasporti e Logistica.