testamento biologico

Fondazione Ant Delegazione di Modena prosegue in città la rassegna di conferenze aperta a tutta la cittadinanza 'Insieme ad Ant: conversazioni con l'esperto', incontri che rappresentano un'opportunità per approfondire temi di grande rilevanza sociale, sanitaria e legale, con il contributo di esperti di livello.Il ciclo di eventi si articola in conferenze tutte previste alle ore 17.30 presso l'Auditorium Confcommercio (entrata via Piave 125). Oggi il notaio Anna Laura Bonafini e Giuseppe Gambino parleranno di Testamentobiologico e pianificazione condivisa delle cure.