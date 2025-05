Testa Fdi e il presidente Sospiri sulla bandiera blu a Pescara | Frutto del buon governo cittadino

Fratelli d'Italia celebra con entusiasmo la riconferma della Bandiera Blu per Pescara nel 2025. Guerrino Testa, parlamentare pescarese, e Lorenzo Sospiri, presidente del consiglio regionale, esprimono la loro soddisfazione, attribuendo il riconoscimento al buon governo cittadino. "La riconferma della bandiera blu per Pescara è un grande traguardo per la nostra comunità e il suo sviluppo sostenibile", afferma Testa.

Arrivano i commenti del parlamentare pescarese di Fratelli d'Italia Guerino Testa e del presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri per l'assegnazione anche nel 2025 della bandiera blu per la città di Pescara: Testa ha commentato: "La riconferma della bandiera blu per Pescara è.

