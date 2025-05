Terremoto si fermano le linee ferroviarie

A causa dello sciame sismico che sta colpendo i Campi Flegrei, l'Ente Autonomo Volturno ha annunciato la sospensione temporanea della circolazione ferroviaria sulle linee Cumana e Circumflegrea per effettuare verifiche di sicurezza. Dalle 12.10, il nodo di Napoli è dunque interessato da questa interruzione.

