Terremoto oggi in Italia 13 maggio 2025 | tutte le ultime scosse | Tempo reale

In questo articolo vi proponiamo un aggiornamento in tempo reale sulle scosse sismiche registrate in Italia il 13 maggio 2025. Scoprite tutte le ultime notizie, inclusi i dettagli su magnitudo, epicentro e orari degli eventi. Restate informati con le informazioni fornite dall'INGV per affrontare al meglio questa situazione.

Terremotooggi 13 maggio2025 Lista INGV terremoti Ultima ora ItaliaTerremotooggiItalia – In questo articolo trovate tutte le ultime notizie sulle scosse di Terremoto in Italia di oggi, martedì 13 maggio2025: informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma e tanto altro. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città , regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in Temporeale:Le scosse di ieri, 12 maggio2025Cosa fare in caso di una scossaQui di seguito una mappa della pericolosità sismica in Italia dell’Istituto di geofisica e vulcanologia (espressa in termini di accelerazione massima dal suolo):Se hai avvertito una scossa di Terremoto e vuoi essere aggiornato su tutte le ultimescosse di oggi e dei giorni scorsi in Italia, clicca qui 🔗Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Terremoto oggi in Italia 13 maggio 2025: tutte le ultime scosse | Tempo reale

