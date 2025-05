Terremoto oggi a Napoli forte scossa ai Campi Flegrei | magnitudo 4 4

Oggi Napoli è stata colpita da una forte scossa di terremoto, con magnitudo 4.4, che ha originato dai Campi Flegrei. La tremenda scossa, avvertita in molti quartieri della metropoli, ha suscitato preoccupazione tra i cittadini. Alle 12.10 di questa mattina, il sisma ha fatto tremare le abitazioni e interrotto la calma della giornata.

scossa di Terremotooggi, martedì 13 maggio, ai CampiFlegrei nel napoletano. Il sisma è stato registrato alle 12.10 di magnitudo 4.4 secondo l'Ingv. Evacuata la sede dell'Università Federico II di Napoli di Piazzale Tecchio a Fuorigrotta. Scattato il sistema di allarme, gli studenti si sono precipitati all'esterno della sede. Nel frattempo, continua l'evacuazione dei piani superiori dell'edificio. L'evento sismico è stato avvertito anche a Napoli in diversi quartieri della città.

