terremoto napoli traffico in tilt a fuorigrotta e bagnoli dopo le scosse

Due violente scosse di terremoto nei Campi Flegrei hanno creato un forte disagio a Napoli, in particolare nei quartieri di Fuorigrotta e Bagnoli. Il traffico è andato in tilt, complicato dalla sospensione dei trasporti pubblici e dalla frenesia dei genitori che cercavano di raggiungere i propri figli a scuola, generando ingorghi nelle principali arterie stradali.

traffico paralizzato nelle strade dei quartieri occidentali di Napoli, Fuorigrotta e Bagnoli, in seguito alle due scosse di Terremoto registrate nei Campi Flegrei. Il blocco dei trasporti pubblici e la corsa dei cittadini per raggiungere i figli nelle scuole hanno creato diversi blocchi nelle arterie stradali principali che collegano Napoli con Pozzuoli.

