Terremoto Napoli sindaco Pozzuoli | Non metteremo le tende come negli anni Ottanta

Dopo il recente terremoto che ha colpito Napoli, il sindaco di Pozzuoli rassicura la comunità: "Non metteremo le tende come negli anni Ottanta". Sottolinea l'importanza di una corretta informazione per affrontare l’emergenza, riconoscendo l'ansia comprensibile dei cittadini, ma promuovendo comportamenti più razionali e preparati di fronte alle difficoltà.

“Sicuramente c’è stato caos, bisogna dirlo, perché c’è sempre poca consapevolezza da parte delle persone rispetto a come bisogna comportarsi. Ma non mi sento di condannare o giudicare, l’ansia di un genitore o di un familiare sicuramente ti porta a fare azioni che non sono proprio in linea con i piani di emergenza”. Lo ha detto il sindaco di Pozzuoli (Napoli) Luigi Manzoni, nel corso di un punto stampa convocato a seguito della scossa di Terremoto di magnitudo 4.4 verificata alle 12.07 nell’area dei Campi Flegrei, a seguito della quale le scuole del territorio sono state evacuate e si sono registrate pesanti ripercussioni sul traffico veicolare.“Se la gente si aspetta le tendecomeneglianni ’80 noi non lo faremo mai – prosegue il sindaco Manzoni – perché per la prima volta abbiamo un piano discendente del bradisismo e la gente deve cominciare a capire cos’è il bradisismo, come si convive e come si va avanti. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Terremoto Napoli, sindaco Pozzuoli: “Non metteremo le tende come negli anni Ottanta”

Approfondimenti da altre fonti

Terremoto Napoli, il sindaco di Pozzuoli: «Caos in strada. Il piano d'emergenza? Non si può giudicare l'ansia di un genitore in certe situazioni» - NAPOLI - «Sicuramente c'è stato caos, bisogna dirlo, perché c'è sempre poca consapevolezza da parte delle persone rispetto a come bisogna comportarsi. Ma non ... 🔗ilgazzettino.it

Terremoto ai Campi Flegrei: crolla palazzina disabitata a Pozzuoli - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Terremoto Campi Flegrei, scuole chiuse a Pozzuoli: il sindaco firma l'ordinanza - Il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, ha firmato un'ordinanza con la quale si dispone, in via precauzionale, la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Terremoto Emilia Romagna. Scossa 3.3 gradi tra Modena e Reggio

Alle 10.20 di domenica 13 dicembre una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 gradi è stata registrata dall'Ingv.