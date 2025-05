Terremoto Napoli i cittadini di Pozzuoli | Tanta paura costretti ad arrangiarci

Un forte terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito questa mattina Pozzuoli, nei Campi Flegrei, seminando paura tra i cittadini. Dopo la scossa delle 12:07, scuole e uffici sono stati evacuati, generando caos e traffico bloccato fino a Napoli. Molti residenti hanno optato per lasciare le loro abitazioni, cercando rifugio e sicurezza.

Tantapaura tra i cittadini di Pozzuoli (Napoli) a seguito del Terremoto di magnitudo 4.4 registrato questa mattina alle ore 12,07 ai Campi Flegrei. Caos nei minuti immediatamente successivi con scuole e uffici evacuati e traffico completamente in tilt fino a Napoli. In tanti hanno abbandonato le case per riversarsi in strada. A meno di un’ora dal sisma la situazione era già tornata alla tranquillità ma i cittadini continuano ad affermare di non avere chiaro cosa fare in questi situazioni e di sentire le Istituzioni lontane.“Siamo ancora scossi e non sappiamo cosa fa – afferma una signora – per ora restiamo qui, attendiamo che montino almeno delle tende così da offrire ricovero a chi non vuole dormire a casa”. Per un signore, seduto su una sedia all’ombra di un albero, “ci vorrebbe un hub costante”. 🔗Leggi su Lapresse.it