Terremoto magnitudo 4 4 torna la paura ai Campi Flegrei Gente in strada | Il pavimento sembrava esplodere

Un terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito i Campi Flegrei, riportando la paura tra la popolazione. Alle 12.07, un forte boato ha preceduto una violenta scossa, costringendo la gente a scendere in strada. Sebbene i tremori siano all'ordine del giorno, questo evento ha nuovamente interrotto la vita quotidiana, lasciando tutti in uno stato di allerta e preoccupazione.

Prima un forte boato , poi il pavimento che sembrava stesse per esplodere. È tornata così la paura ai CampiFlegrei , con una scossa di magnitudo 4.4 che alle ore 12.07 ha di nuovo fermato la vita di tutti. Perché se è vero che la terra in quelle zone non smette quasi mai di tremare , è altrettanto vero che la Gente, anche oggi che i danni sono stati contenuti, non smette quasi mai di avere paura.

