Terremoto in Myanmar la rottura in diretta della faglia | il paesaggio slitta diversi metri Le incredibili immagini

Il recente terremoto in Myanmar ha catturato l'attenzione globale grazie a un video mozzafiato che mostra la rottura della faglia in diretta. Registrato da una telecamera di sicurezza, il filmato immortalava il paesaggio che slittava di diversi metri, offrendo una testimonianza straordinaria della forza della natura e della dinamica dei terremoti.

Sta facendo il giro del web un video definito “storico” dagli esperti: nella clip, ripresa durante il Terremoto in Myanmar dello scorso 28 marzo da una telecamera di sicurezza, si può vedere il preciso momento in cui si crea una frattura sul terreno. Le immagini fanno vedere il momento in cui l’intero paesaggioslitta lateralmente di diversimetri in pochi secondi: in pratica il fenomeno della “faglia trascorrente dal vivo”, spiega la pagina Il mondo dei terremoti che ha diffuso il video.Il video è stato ripreso da una telecamera di sorveglianza nella città di Thazi, un centinaio di chilometri a sud dell’epicentro del violento Terremoto.Video TwitterIl mondo dei terremotiL'articolo Terremoto in Myanmar, la rottura in direttadellafaglia: il paesaggio “slitta” diversimetri. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Terremoto in Myanmar, la rottura in diretta della faglia: il paesaggio “slitta” diversi metri. Le incredibili immagini

Le notizie più recenti da fonti esterne

Myanmar, nuove immagini dal terremoto: le due placche che si muovono durante la scossa. Video - Tra le migliaia di video che hanno documentato il catastrofico terremoto dello scorso 28 marzo in Myanmar, sono state diffuse in queste ore le immagini di una telecamera di sorveglianza che ha ... 🔗tg.la7.it

Il video eccezionale del terremoto che mostra il preciso momento in cui la faglia slitta di diversi metri - Un filmato più unico che raro, ripreso da una telecamera di sicurezza, ha immortalato il preciso istante in cui il terreno si frattura e si sposta improvvisamente lungo la faglia durante il violento t ... 🔗msn.com

Myanmar, terremoto di magnitudo 7.7: le ultime notizie in diretta | Numerose vittime e gravi danni a Mandalay - Terremoto 7,7 in Birmania, epicentro in Myanmar. A…) Terremoto di magnitudo 7.7 in Myanmar, danni nel Paese e crollo di un grattacielo a Bangkok 28/03/2025 - 09:44 - Un violento terremoto di ... 🔗informazione.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Potente terremoto di magnitudo 7.7 colpisce il Myanmar e provoca crolli in Thailandia

Oggi, 28 marzo 2025, alle 12:50 ora locale (7:20 in Italia), un terremoto di magnitudo 7.7 ha scosso il Myanmar.