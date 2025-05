terremoto forte scossa nella notte | cosa è successo

silenzio. All'improvviso, una violenta scossa ha squarciato la quiete, facendo tremare le fondamenta delle abitazioni. In un attimo, la tranquillità si è trasformata in paura e confusione. Cosa è successo in quella notte insonne? Le persone si sono risvegliate travolte da un'ondata di panico e incertezze, mentre il mondo intorno a loro si trasformava.

La notte sembrava immobile, come se l'aria stessa avesse smesso di scorrere. Il mare, poco oltre le ultime case disabitate fuori stagione, restava in ascolto. Una calma innaturale avvolgeva tutto: nessun cane abbaiava, nessun motore in lontananza, nemmeno il rumore delle onde riusciva a rompere il silenzio. Solo il vento, flebile, passava tra i muri scrostati e le tende leggere lasciate a mezz'aria, come a sussurrare qualcosa che nessuno avrebbe voluto sentire.Poi qualcosa ha tremato. Breve, profondo, deciso. Un sussulto secco, come se sotto la crosta del mondo si fosse rotto un pensiero. Alcune luci si sono accese all'improvviso. Una porta ha cigolato. Un bambino si è svegliato piangendo. E nei visi ancora intorpiditi dal sonno è comparsa quell'espressione che si tramanda senza bisogno di parole, da chi sa cosa significhi sentire la terra muoversi sotto i piedi.

