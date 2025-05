Terremoto | forte scossa nei Campi Flegrei 4 4 avvertita in tutta Napoli e gran parte della provincia

Una forte scossa di terremoto, con magnitudo 4.4, ha colpito i Campi Flegrei oggi alle 12:08, avvertita in tutta Napoli e nella provincia. L'epicentro è stato localizzato nella zona della Solfatara a Pozzuoli, a soli 3 chilometri di profondità. Le autorità stanno monitorando la situazione e al momento non si segnalano danni significativi.

Napoli – Erano le 12.08 quando la terra ha tremato con una delle scosse più forti che si sono verificate nell’eterno bradisisma dei Capi Flegrei. Secondo la prima stima dell’INGV magnitudo 4.4. Epicentro la zona della Solfatara a Pozzuoli ed a soli 3 chilometri di profonditaà. Per ora sono stati evacuate tutte le scuole dell’area Flegrea ed anche del quartiere di Fuorigrotta, incluso l’Università Federico II. La scossa, avvertita nettamente a Napoli, anche ai piani bassi, ha provocato paura a nei Comuni Flegrei: a Pozzuoli e negli altri centri la gente è uscita in strada. Al momento non si hanno segnalazioni di danni. Pochi secondi prima dellascossa di magnitudo 4.4 se ne è verificata una di magnitudo 2.1.Successivamente altra scossa 3.5. L'articolo Terremoto: fortescossa nei CampiFlegrei 4. 🔗Leggi su Primacampania.it