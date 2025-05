Terremoto forte scossa 4 4 ai Campi Flegrei avvertita anche a Napoli Evacuate scuole e Università stop ai treni

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito oggi, martedì 13 maggio 2025, l'area dei Campi Flegrei, in provincia di Napoli, avvertita anche nel capoluogo. In seguito al sisma, sono state evacuate scuole e università, mentre i treni hanno subito interruzioni del servizio. I dettagli dell'evento sismico sono ancora in corso di verifica.

