Terremoto di magnitudo 4 4 torna la paura ai Campi Flegrei

Un terremoto di magnitudo 4.4 ha risvegliato la paura nei Campi Flegrei, costringendo all'evacuazione alunni e studenti di scuole e università. La scossa, avvertita anche a Napoli, ha generato apprensione tra la popolazione. Servizio di Leonardo Possati.

Evacuati alunni e studenti di scuole e università per la forte scossa di Terremoto ai CampiFlegrei di magnitudo 4.4, avvertita dalla popolazione anche a Napoli. Servizio di Leonardo Possati. Terremoto di magnitudo 4.4, torna la paura ai CampiFlegrei TG2000. 🔗Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Terremoto di magnitudo 4.4, torna la paura ai Campi Flegrei

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Napoli, forte scossa di terremoto di magnitudo 4,4 nella zona dei Campi Flegrei - AGI - Forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei di magnitudo 4.4, avvertita dalla popolazione anche a Napoli. L'epicentro a 3 km da Pozzuoli e a 12 da Napoli. Era stata preceduta da una di magnitudo ... 🔗msn.com

Terremoto di magnitudo 4.4, torna la paura ai Campi Flegrei. Musumeci dichiara lo stato d'emergenza - "Il perdurare dello sciame sismico, che in due mesi ha fatto registrare tre scosse ben avvertite dalla popolazione, suggerisce la necessità di procedere alla dichiarazione dello stato di emergenza ... 🔗ansa.it

Terremoto ai Campi Flegrei oggi: forte scossa di magnitudo 4.4. Paura a Napoli, gente in strada - Il sisma è stato avvertito in diversi quartieri del capoluogo campano. Al momento non si hanno notizie di feriti o danni. Sciame sismico: almeno 8 scosse, la terza di magnitudo 3.5. Evacuata l’Univers ... 🔗quotidiano.net

Potrebbe interessarti su Zazoom

Terremoto Milano: Scossa Magnitudo 3.8

Non ci sono state segnalazioni di feriti o gravi danni causati dal terremoto di magnitudo 3,8 avverito a Milano giovedì sera.