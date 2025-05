Terremoto di magnitudo 4 4 scuote Napoli e i Campi Flegrei | scuole e università evacuate

Napoli e i Campi Flegrei sono stati scossi oggi, 13 maggio, da un terremoto di magnitudo 4.4, suscitando panico tra la popolazione. Le scuole e le università sono state evacuate per garantire la sicurezza degli studenti, mentre le autorità monitorano la situazione in un clima di crescente apprensione.

Napoli è stata colpita da una serie di scosse di Terremoto che hanno generato momenti di forte tensione tra la popolazione. L’episodio principale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, 13 maggio, con una scossa di magnitudo 4.4, avvertita in tutta la città e nell’area dei CampiFlegrei, causando l’evacuazione di scuole e università. . Terremoto di magnitudo 4.4 scuoteNapoli e i CampiFlegrei: scuole e universitàevacuate Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

Scossa di terremoto ai Campi Flegrei di magnitudo 4.4, avvertita a Napoli - AGI - Forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei di magnitudo 4.4, avvertita dalla popolazione anche a Napoli. L'epicentro a 3 km da Pozzuoli e a 12 da Napoli. Era stata preceduta da una di magnitudo ... 🔗msn.com

Terremoto a Napoli, scossa di magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei - Il sisma è stato avvertito alle 12:08. La magnitudo è 4.4. Gente in strada ma per il momento non sono segnalati danni o feriti. Poco dopo, alle 12,22, un'altra scossa questa volta di magnitudo 3.5: ... 🔗tg24.sky.it

Terremoto di magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei - E' stato di magnitudo 4.4, secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologica, il terremoto registrato alle ore 12:076 con epicentro i Campi Flegrei. (ANSA) ... 🔗ansa.it

