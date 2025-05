Terremoto di 4 4 ai Campi Flegrei | avvertito anche a Napoli

Un terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito oggi, martedì 13 maggio, l'area dei Campi Flegrei, con epicentro nel porto di Pozzuoli. La scossa, avvertita anche a Napoli, ha sorpreso molti, causando attimi di panico nei residenti e preoccupazione per le ripercussioni nella regione. L’epicentro si trovava a soli tre chilometri di profondità.

Un Terremoto di magnitudo 4.4 ha scosso la zona dei CampiFlegrei alle 12:07 di oggi, martedì 13 maggio, con epicentro nel porto di Pozzuoli e una profondità di tre chilometri. La scossa è stata avvertita in modo netto a Napoli, anche ai piani bassi, e ha provocato momenti di panico soprattutto nei Comuni Flegrei. A Pozzuoli e nei centri limitrofi, la gente è uscita in strada, ma al momento non sono stati segnalati danni. Pochi secondi prima del sisma principale, si è registrata una scossa di magnitudo 2.1. Un’altra scossa, di magnitudo 3.5, è stata avvertita poco dopo, alle 12:22, confermando che si trattava di uno sciame sismico.Evacuata l’Università Federico II e sospesi i treni a NapoliA seguito del Terremoto, la circolazione ferroviaria a Napoli è stata sospesa sulle linee Cumana e Circumflegrea. 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Terremoto di 4.4 ai Campi Flegrei: avvertito anche a Napoli

