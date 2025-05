Terremoto Campi Flegrei scuole chiuse a Pozzuoli | il sindaco firma l' ordinanza

A causa dell'intensa attività sismica registrata nei Campi Flegrei, il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, ha firmato un'ordinanza che chiude le scuole di ogni ordine e grado. La decisione è stata adottata per garantire la sicurezza degli studenti e del personale, in attesa di valutazioni più approfondite sulla situazione.

Cronaca - "Siamo riuniti per affrontare la situazione". E' quanto fa sapere il Comune di Pozzuoli. "Stiamo ricevendo diverse segnalazioni sia alla Protezione Civile che alla Polizia Municipale, ma le linee sono sovraccariche.