Terremoto Campi Flegrei la terra ritorna a tremare | paura tra i cittadini

Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito i Campi Flegrei, risvegliando la paura tra i cittadini napoletani. Il sisma, avvertito distintamente anche a Napoli, ha riacceso l'ansia per la sicurezza della zona, già nota per la sua attività vulcanica. Resta alta l'attenzione delle autorità e degli esperti.

