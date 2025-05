Terremoto Campi Flegrei il sindaco di Pozzuoli ai cittadini | Restate in luoghi aperti

...ha dichiarato il sindaco di Pozzuoli, in risposta allo sciame sismico che ha colpito i Campi Flegrei. Le scosse, intense e frequenti, hanno generato preoccupazione tra i cittadini. Il sindaco ha garantito massima presenza delle forze dell’ordine e ha esortato la popolazione a mantenere la calma e a cercare sicurezza all'aperto fino a quando la situazione non sarà stabilizzata.

“È in corso uno sciame sismico importante. Ho immediatamente disposto che tutte le pattuglie della Polizia Locale scendessero in strada. Scosse forti che hanno inevitabilmente spaventato la popolazione. Invito tutti alla calma, a rimanere nei luoghiaperti, sono momenti di grande apprensione“. Così il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, dopo la scossa di Terremoto di magnitudo 4.4 verificata nei CampiFlegrei alle 12.07, seguita pochi minuti dopo da un’altra scossa di magnitudo 3.5. “Siamo riuniti con il centro operativo comunale. Per segnalazioni contattate la Polizia Locale e la Protezione Civile. Vi aggiorneremo costantemente nelle prossime comunicazioni per tutte le misure necessarie per l’assistenza alla popolazione”, scrive su Facebook il sindaco di Pozzuoli rivolgendosi alla cittadinanza. 🔗Leggi su Ildenaro.it

