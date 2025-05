Terremoto Campi Flegrei gli esperti | “Scosse continueranno ma nessun segnale di evoluzione”

Un terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito oggi i Campi Flegrei, riaccendendo l'attenzione sul fenomeno del sollevamento del suolo. Gli esperti avvertono che le scosse continueranno, ma rassicurano: non ci sono segnali di evoluzione imminente. Il professor De Natale ha chiarito la situazione a Fanpage.it, evidenziando l'importanza di monitorare l'area.

"Finché dura sollevamento suolo, scosse continueranno", ha spiegato a Fanpage.it il professor De Natale, dopo la scossa 4.4 di quest'oggi ai CampiFlegrei. 🔗Leggi su Fanpage.it

