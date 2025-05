Terremoto altra scossa poco fa | crolla edificio in Italia

Un altro forte terremoto ha colpito l'Italia, riaccendendo l'angoscia tra la popolazione. Oggi, martedì 13 maggio 2025, dopo una prima scossa di magnitudo 4.4, un secondo sisma di magnitudo 3 ha provocato il crollo di un edificio, lasciando molti in allerta e preoccupati per ulteriori sviluppi.

Trema ancora l’Italia. Un nuovo, forte Terremoto è stato avvertito nel pomeriggio di oggi, martedì 13 maggio 2025, risvegliando paure mai sopite. Dopo la scossa, di magnitudo 4.4, che è stata avvertita distintamente dalla popolazione poco dopo mezzogiorno, è seguito un secondo sisma di magnitudo 3.5, che ha scatenato il timore di uno sciame sismico. Una terza scossa ha colpito l’aerea pochi minuti fa. Si segnalano evacuazioni di scuole ed edifici, crolli e trasporti sospesi: ecco cosa è successo.Leggi anche: Liliana Resinovich, parla il tecnico Molinari: “La verità sulla vertebra”Leggi anche: Lutto nel cinema, il famoso attore muore a 45 anni: il dolore dei colleghiUna scossa intensa e un boato che ha fatto tremare NapoliAlle 12:00 in punto, la terra ha tremato sotto i piedi dei napoletani. 🔗Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Terremoto, altra scossa poco fa: crolla edificio in Italia

Altre fonti ne stanno dando notizia

Terremoto a Napoli, scossa di magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei - Il sisma è stato avvertito alle 12:08. La magnitudo è 4.4. Gente in strada ma per il momento non sono segnalati danni o feriti. Poco dopo, alle 12,22, un'altra scossa questa volta di magnitudo 3.5: ... 🔗tg24.sky.it

Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa (magnitudo 4.4) scuote Napoli e dintorni. Scuole e uffici evacuati in via precauzionale - Terremoto ai Campi Flegrei, una lunga scossa è stata avvertita in maniera molto forte anche a Napoli alle 12.08 ... 🔗orizzontescuola.it

Terremoto a Napoli, forte scossa di magnitudo 4.4 - Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata avvertita poco fa a Napoli, alle 12.08. La scossa è stata nettamente percepita dagli abitanti in diversi quartieri della città. Panico tra i residenti ... 🔗lostrillone.tv

Potrebbe interessarti su Zazoom

Terremoto Emilia Romagna. Scossa 3.3 gradi tra Modena e Reggio

Alle 10.20 di domenica 13 dicembre una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 gradi è stata registrata dall'Ingv.