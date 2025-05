terremoto ai campi flegrei scossa di magnitudo 4 4 fa tremare napoli

Un forte terremoto di magnitudo 4.4 ha scosso Napoli e i Campi Flegrei nella tarda mattinata del 13 maggio. Registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 12:07, l'epicentro è stato localizzato in mare, vicino alla costa occidentale, suscitando preoccupazione tra i residenti nella zona.

Una forte scossa di Terremoto ha fatto tremareNapoli e i Comuni Flegrei nella tarda mattinata del 13 maggio. Il sisma, registrato alle 12:07 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ha avuto una magnitudo di 4.4 e un epicentro localizzato in mare, vicino alla costa occidentale del Rione Terra, nel cuore dei CampiFlegrei.L'evento sismico, avvertito distintamente anche ai piani bassi degli edifici a Napoli, ha spinto numerosi cittadini a riversarsi in strada, soprattutto nei centri di Pozzuoli, Quarto e nelle aree limitrofe. Nonostante il panico diffuso, al momento non si registrano danni a persone o strutture, secondo quanto riferito dalla Protezione Civile.Uno sciame sismico in evoluzioneLa scossa principale è stata preceduta e seguita da altre sei scosse minori nel giro di circa mezz'ora.