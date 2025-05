terremoto ai campi flegrei scossa 4 4 avvertita anche a napoli

Un forte terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito i Campi Flegrei, provocando panico e apprensione a Napoli. La scossa, avvertita soprattutto a Bacoli, Procida e Pozzuoli, ha fatto tremare i palazzi e suscitato reazioni inquietanti tra i residenti. Molti hanno descritto la situazione come "tutto ballava", evidenziando la potenza dell'evento sismico.

Forte scossa di Terremoto nella zona di Napoli, avvertita in diverse zone della città. La scossa è partita dai CampiFlegrei ed è stata avvertita distintamente soprattutto nelle zone di Bacoli, Procida e Pozzuoli. Alcuni testimoni riferiscono che “ballava tutto” e la scossa è stata molto intensa. Si attende di capire se ci siano danni a persone o cose.Al momento l’Ingv ha parlato di magnitudo 4.4. Il Terremoto è avvenuto nella zona dei CampiFlegrei, “il 13-05-2025 10:07:44 (UTC) 15 minuti, 13 secondi fa. 13-05-2025 12:07:44 (UTC +02:00) ora italiana” si legge sul sito.Le coordinate danno l’epicentro a una profondità di 3 km.? DATI #RIVISTI #Terremoto Md 3.5 ore 12:22 IT del 13-05-2025 a CampiFlegrei Prof= 2.8 Km #INGV42698472 https:t.cohzc8BKDBnl— INGVterremoti (@INGVterremoti) May 13, 2025La Sala Situazione Italia del Dipartimento è in contatto con le strutture di Protezione Civile sul territorio. 🔗Leggi su Lapresse.it