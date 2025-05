Terremoto ai Campi Flegrei Musumeci | Dichiarare lo stato d’emergenza nazionale

Poche ore dopo il terremoto di magnitudo 4.4 che ha colpito i Campi Flegrei, Nello Musumeci ha richiesto la dichiarazione di stato d'emergenza nazionale. Il ministro per la Protezione civile ha evidenziato la gravità della situazione, sottolineando il perdurare dello sciame sismico che ha messo a rischio la sicurezza della popolazione.

Poche ore dopo il Terremoto di magnitudo 4.4 che ha scosso l'area dei CampiFlegrei, Nello Musumeci ha preso posizione. Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, ex governatore della Regione Siciliana, ha affermato: «Il perdurare dello sciame sismico, che in due mesi ha fatto registrare tre scosse ben avvertite dalla popolazione, suggerisce la necessità di procedere alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale». Musumeci è intervenuto dopo il vertice che lo ha visto impegnato insieme al capo dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano, al capo dipartimento per la prevenzione e ricostruzione di Casa Italia Luigi Ferrara, al capo gabinetto Riccardo Rigillo e al capo ufficio legislativo Francesco De Luca.Il ministro: «Così procedure più veloci»Musumeci ha spiegato: «Il provvedimento risponderebbe essenzialmente all'esigenza di assicurare, in regime straordinario, la velocizzazione delle procedure già in atto, definite dalle varie norme varate dal governo Meloni nell'ultimo anno e mezzo in relazione al rischio sismico in atto nei CampiFlegrei, connesso al bradisismo.