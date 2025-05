Terremoto ai Campi Flegrei la scossa di magnitudo 44 è stata avvertita anche a Napoli | Persone in strada per la paura

Un terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito oggi, martedì 13 maggio 2025, i Campi Flegrei, con epicentro a soli 3 km di profondità. La scossa è stata avvertita anche a Napoli, spingendo molti cittadini a cercare sicurezza all'aperto. La paura ha segnato la reazione della popolazione, già allarmata da un contesto sismico delicato.

Un Terremoto di magnitudo 4.4 è stato registrato oggi, martedì 13 maggio 2025, nella zona dei CampiFlegrei: il sisma, registrato dall’Ingv con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8245, 14.1117 ad una profondità di 3 km, è stato avvertito anche a Napoli dove diverse Persone sono scese in strada per lo spavento. DATI #RIVISTI #Terremoto Md 4.4 ore 12:07 IT del 13-05-2025 a CampiFlegrei Prof= 2.6 Km #INGV42698352 https:t.coE4wZqenaJu— INGVterremoti (@INGVterremoti) May 13, 2025La scossa è stataavvertita poco dopo le 12: secondo quanto scrive La Repubblica nelle “terme di Agnano ha tremato tutto: dai lettini dove erano adagiati gli utenti alla struttura in metallo e plastica che funge da solarium coperto”. Il sisma, come detto, è stato avvertito anche a Napoli dove diverse Persone hanno abbandonato le proprie abitazioni per scendere in strada a causa della grande paura. 🔗Leggi su Tpi.it