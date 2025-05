Terremoto ai Campi Flegrei forte scossa magnitudo 4 4 scuote Napoli e dintorni Scuole e uffici evacuati in via precauzionale

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito l'area dei Campi Flegrei alle 12.08, causando panico e preoccupazione a Napoli e nei dintorni. In via precauzionale, scuole e uffici sono stati evacuati, mentre la popolazione è stata invitata a mantenere la calma e seguire le indicazioni delle autorità locali.

