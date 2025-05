Terremoto ai Campi Flegrei | due forti scosse fanno tremare Napoli e l’area flegrea

Due potenti scosse di terremoto hanno scosso Napoli e l'area flegrea nella tarda mattinata di oggi. Registrate dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, le scosse hanno raggiunto una magnitudo di 4.4 e 3.5, facendo tremare edifici e suscitando preoccupazione tra i residenti. L'epicentro è stato localizzato in una zona ad alta attività sismica.

Due fortiscosse di Terremoto hanno colpito l’area di Napoli nella tarda mattinata di oggi, alle ore 12:07 e alle 12:22. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha registrato una magnitudo di 4.4 per la prima scossa e di 3.5 per la seconda. Entrambi gli eventi sismici, con epicentro localizzato nei CampiFlegrei, fanno parte di uno sciame sismico che ha rilevato ben otto scosse in meno di mezz’ora, di cui sette con magnitudo superiore a 1.0.I terremoti, avvertiti distintamente anche nel capoluogo campano, hanno provocato paura soprattutto nei comuni dell’areaflegrea. A Pozzuoli e nei centri limitrofi molte persone si sono riversate in strada. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.Sospese le lezioni in scuole e universitàA scopo precauzionale, diversi istituti scolastici di Napoli e dei comuni Flegrei hanno interrotto le attività didattiche, consentendo agli studenti di lasciare le aule. 🔗Leggi su Laprimapagina.it