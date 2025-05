Terremoto ai Campi Flegrei di magnitudo 4 4 epicentro nel porto di Pozzuoli a Napoli evacuate università e scuole sospesi i treni - VIDEO

Un terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito i Campi Flegrei, con epicentro nel porto di Pozzuoli. La scossa, avvertita anche a Napoli, ha portato all'evacuazione di università e scuole, mentre i treni sono stati sospesi. Al momento non si segnalano danni significativi, ad eccezione della Residenza universitaria di Pozzuoli.

Al momento non sembrano esserci danni significativi, se non alla Residenza universitaria di Pozzuoli

