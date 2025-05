Terremoto ai Campi Flegrei a Pozzuolo scuole chiuse fino a data da destinarsi L’annuncio del sindaco

Un recente terremoto ai Campi Flegrei ha spinto il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, a sospendere precauzionalmente le attività scolastiche di tutte le scuole, pubbliche e private. L'ordinanza resta in vigore fino a nuova comunicazione, garantendo la sicurezza degli studenti in un momento di incertezza.

Il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, ha firmato un'ordinanza con la quale si dispone, in via precauzionale, la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, a far data da oggi e fino a revoca espressa.

