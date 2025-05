Terremoto a Napoli scuole aperte domani 14 maggio | nessun danno alle strutture

Nonostante le forti scosse di terremoto recenti, Napoli riaprirà le scuole domani, 14 maggio. Le verifiche condotte dai tecnici del Comune hanno confermato l'assenza di danni alle strutture. Gli studenti e il personale possono quindi tornare in classe in sicurezza. Continua a leggere per ulteriori dettagli.

domani, 14 maggio, scuoleaperte a Napoli: ultimate le verifiche dei tecnici de Comune dopo le forti scosse di Terremoto, non ci sono stati danni significativi. 🔗Leggi su Fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Terremoto a Napoli, scuole aperte domani 14 maggio: nessun danno alle strutture - Domani, 14 maggio, scuole aperte a Napoli: ultimate le verifiche dei tecnici de Comune dopo le forti scosse di terremoto, non ci sono stati danni significativi ... 🔗fanpage.it

COMUNE DI NAPOLI - Terremoto, nessun danno significativo è stato rilevato dopo i controlli, le scuole saranno regolarmente aperte - In seguito allo sciame sismico di stamane le ricognizioni dei tecnici sul territorio hanno dato esito negativo. Le scuole domani saranno regolarmente aperte, nessun danno significativo è stato segnala ... 🔗napolimagazine.com

Terremoto ai Campi Flegrei, la decisione del Comune di Napoli sulle scuole - In seguito allo sciame sismico di stamane le ricognizioni dei tecnici sul territorio hanno dato esito negativo. Le scuole domani ... 🔗internapoli.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Terremoto Campania, scossa vicino a Napoli: magnitudo 2.1 a Pozzuoli

Ai Campi Flegrei si è sentito il terremoto. Non ci sono danni a cose o persone, ma lo shock è stato avvertito distintamente a Pozzuoli nei quartieri della periferia ovest di Napoli.